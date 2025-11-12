Bendrovių katalogas
Qualcomm
Qualcomm FPGA inžinierius Atlyginimai

FPGA inžinierius kompensacija in United States Qualcomm įmonėje svyruoja nuo $178K per year Senior Hardware Engineer lygiui iki $251K per year Staff Hardware Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $252K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualcomm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$178K
$141K
$22.5K
$14.5K
Staff Hardware Engineer
$251K
$175K
$53.3K
$23.3K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Qualcomm kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.65% kas pusmetį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.65% kas pusmetį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Qualcomm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas FPGA inžinierius pozicijai Qualcomm in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $281,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qualcomm FPGA inžinierius pozicijai in United States yra $203,333.

Kiti ištekliai