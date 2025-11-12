ASIC inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Qualcomm įmonėje svyruoja nuo $180K per year Hardware Engineer lygiui iki $519K per year Principal Hardware Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $245K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualcomm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$180K
$139K
$21.3K
$20.3K
Senior Hardware Engineer
$221K
$170K
$36.8K
$14.2K
Staff Hardware Engineer
$278K
$199K
$58.3K
$20.9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Qualcomm kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.65% kas pusmetį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.65% kas pusmetį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Qualcomm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)