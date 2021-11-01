Bendrovių katalogas
Qtum
    Apie

    Qtum is an open-sourced blockchain application platform. Qtum utilizes the UTXO model, solidity smart contracts, and proof-of-stake consensus to support a broad array of industries and use cases.

    https://qtum.org
    Svetainė
    2016
    Įkūrimo metai
    30
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Kiti ištekliai