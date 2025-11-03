Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Canada Qlik įmonėje svyruoja nuo CA$180K iki CA$251K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qlik bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
