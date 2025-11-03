Bendrovių katalogas
Qlik
Qlik Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Canada Qlik įmonėje svyruoja nuo CA$180K iki CA$251K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qlik bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$193K - CA$228K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$180KCA$193KCA$228KCA$251K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Qlik?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Qlik in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$251,171. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qlik Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Canada yra CA$180,328.

