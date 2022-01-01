QAD Atlyginimai

Bendrovių katalogas
QAD
QAD atlyginimas

QAD atlyginimas svyruoja nuo $10,961 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $127,251 Pardavimai aukščiausiame taške.

Programinės įrangos inžinierius
Median $11K
Produkto vadovas
$65.6K
Pardavimai
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$62.3K
The highest paying role reported at QAD is Pardavimai at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $127,251. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at QAD is $63,944.

Kiti ištekliai