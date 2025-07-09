Bendrovių katalogas
Purdue University
Purdue University Atlyginimai

Purdue University atlyginimas svyruoja nuo $19,900 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $132,335 Bendras atlygis aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Purdue University. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/17/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $72K

Tyrimų mokslininkas

Chemijos inžinierius
Median $70K

Tyrimų inžinierius

Mechanikos inžinierius
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administracijos asistentas
$19.9K
Duomenų mokslininkas
$119K
Elektros inžinierius
$34.3K
Grafikos dizaineris
$41.4K
Techninės įrangos inžinierius
$29.9K
Žmogiškieji ištekliai
$47.8K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$39K
Projektų vadovas
$77.6K
Bendras atlygis
$132K
Pasitikėjimas ir saugumas
$98K
DUK

Didžiausią atlyginimą Purdue University gauna Bendras atlygis at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $132,335. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Purdue University yra $41,392.

