Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in India paketo suma Providence įmonėje yra ₹1.8M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Providence bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Providence
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Iš viso per metus
₹1.8M
Lygis
L2
Bazinis
₹1.8M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Providence?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Providence in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,853,576. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Providence Programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹1,795,469.

Kiti ištekliai