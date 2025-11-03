Bendrovių katalogas
Provention Bio
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Provention Bio Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Netherlands Provention Bio įmonėje svyruoja nuo €69.2K iki €96.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Provention Bio bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€74.9K - €87.1K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€69.2K€74.9K€87.1K€96.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje Provention Bio kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Provention Bio?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Provention Bio in Netherlands siekia metinę bendrą kompensaciją €96,856. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Provention Bio Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Netherlands yra €69,183.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Provention Bio

Susijusios bendrovės

  • Stripe
  • Tesla
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Square
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai