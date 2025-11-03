Bendrovių katalogas
Proton
Proton Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Proton įmonėje svyruoja nuo CHF 18.9K iki CHF 26.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Proton bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Proton kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Proton siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 26,477. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Proton Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra CHF 18,945.

