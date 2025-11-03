Bendrovių katalogas
Proton
Proton Produkto dizaineris Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Proton bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Proton kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Proton in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 48,093. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Proton Produkto dizaineris pozicijai in Switzerland yra CHF 33,874.

