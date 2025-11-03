Bendrovių katalogas
Proton
Proton Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in France Proton įmonėje svyruoja nuo €75.6K iki €107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Proton bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€85.9K - €102K
France
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€75.6K€85.9K€102K€107K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Proton kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Proton in France siekia metinę bendrą kompensaciją €107,356. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Proton Rinkodara pozicijai in France yra €75,616.

