Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in North Macedonia Proton įmonėje svyruoja nuo MKD 482K iki MKD 658K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Proton bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Proton kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)