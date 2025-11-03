Bendrovių katalogas
Proton Klientų aptarnavimas Atlyginimai

Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in North Macedonia Proton įmonėje svyruoja nuo MKD 482K iki MKD 658K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Proton bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Proton kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai Proton in North Macedonia siekia metinę bendrą kompensaciją MKD 657,762. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Proton Klientų aptarnavimas pozicijai in North Macedonia yra MKD 481,981.

