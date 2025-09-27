Bendrovių katalogas
ProQuest
ProQuest Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma ProQuest įmonėje yra $76K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ProQuest bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ProQuest
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Ann Arbor, MI
Iš viso per metus
$76K
Lygis
Software Engineer
Bazinis
$76K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ProQuest?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

DUK

Najveći paket kompenzacije za Programinės įrangos inžinierius poziciju u ProQuest in United States iznosi $140,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ProQuest za Programinės įrangos inžinierius poziciju in United States je $76,000.

Kiti ištekliai