Prophet
Prophet Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas kompensacijos in United States paketo suma Prophet įmonėje yra $120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Prophet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Prophet
Senior Associate
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$120K
Lygis
Senior Associate
Bazinis
$120K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
5 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

The highest paying salary package reported for a Valdymo konsultantas at Prophet in United States sits at a yearly total compensation of $475,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prophet for the Valdymo konsultantas role in United States is $105,000.

