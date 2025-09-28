Bendrovių katalogas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Produkto vadovas Atlyginimai

Produkto vadovas kompensacija in Poland Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo PLN 346K per year B2 lygiui iki PLN 407K per year B3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Poland paketo suma yra PLN 331K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 602K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Procter & Gamble in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 547,756. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Procter & Gamble Produkto vadovas pozicijai in Poland yra PLN 306,552.

