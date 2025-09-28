Mechanikos inžinierius kompensacija in United States Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo $101K per year B1 lygiui iki $188K per year B3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $102K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
