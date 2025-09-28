Bendrovių katalogas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Rinkodara Atlyginimai

Rinkodara kompensacija in United States Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo $90K per year B1 lygiui iki $184K per year B3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $135K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

DUK

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Rinkodara la Procter & Gamble in United States ajunge la o compensație totală anuală de $184,123. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Procter & Gamble pentru rolul de Rinkodara in United States este $132,000.

