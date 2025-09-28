Bendrovių katalogas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Teisiniai reikalai Atlyginimai

Vidutinė Teisiniai reikalai bendra kompensacija in Singapore Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo SGD 114K iki SGD 163K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 131K - SGD 153K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 114KSGD 131KSGD 153KSGD 163K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

SGD 160K

Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Teisiniai reikalai pozicijai Procter & Gamble in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 163,049. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Procter & Gamble Teisiniai reikalai pozicijai in Singapore yra SGD 114,274.

