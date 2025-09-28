Bendrovių katalogas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in India Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo ₹8.45M iki ₹12.01M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹9.57M - ₹10.89M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹8.45M₹9.57M₹10.89M₹12.01M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

₹13.95M

Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

DUK

The highest paying salary package reported for a Žmogiškieji ištekliai at Procter & Gamble in India sits at a yearly total compensation of ₹12,009,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Žmogiškieji ištekliai role in India is ₹8,447,163.

