Procter & Gamble Duomenų analitikas Atlyginimai

Duomenų analitikas kompensacija in United States Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo $112K per year B1 lygiui iki $130K per year B2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $105K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą.

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Procter & Gamble in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $169,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Procter & Gamble Duomenų analitikas pozicijai in United States yra $100,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Procter & Gamble

