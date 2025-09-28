Duomenų analitikas kompensacija in United States Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo $112K per year B1 lygiui iki $130K per year B2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $105K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
