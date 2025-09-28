Bendrovių katalogas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Klientų aptarnavimas Atlyginimai

Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in Singapore Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo SGD 63.9K iki SGD 90.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 72.4K - SGD 82.4K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 63.9KSGD 72.4KSGD 82.4KSGD 90.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

SGD 160K

Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai Procter & Gamble in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 90,849. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Procter & Gamble Klientų aptarnavimas pozicijai in Singapore yra SGD 63,902.

