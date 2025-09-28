Bendrovių katalogas
Procter & Gamble Verslo plėtra Atlyginimai

Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in United States Procter & Gamble įmonėje svyruoja nuo $86.1K iki $118K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$93.3K - $111K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$86.1K$93.3K$111K$118K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Verslo plėtra در Procter & Gamble in United States برابر کل دستمزد سالانه $117,875 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Procter & Gamble برای نقش Verslo plėtra in United States برابر $86,100 است.

Kiti ištekliai