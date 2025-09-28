Bendrovių katalogas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Verslo operacijų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Verslo operacijų vadovas kompensacijos paketo suma Procter & Gamble įmonėje yra $106K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Procter & Gamble bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Iš viso per metus
$106K
Lygis
B1
Bazinis
$92K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$14.1K
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Procter & Gamble?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijų vadovas pozicijai Procter & Gamble siekia metinę bendrą kompensaciją $160,107. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Procter & Gamble Verslo operacijų vadovas pozicijai yra $103,500.

Kiti ištekliai