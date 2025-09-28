Bendrovių katalogas
Prime Global
Prime Global Administracijos asistentas Atlyginimai

Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in United States Prime Global įmonėje svyruoja nuo $35.7K iki $50K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Prime Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$38.6K - $44.9K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$35.7K$38.6K$44.9K$50K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Prime Global?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Administracijos asistentas pozicijai Prime Global in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $49,980. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Prime Global Administracijos asistentas pozicijai in United States yra $35,700.

