Prime Focus Technologies Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India Prime Focus Technologies įmonėje svyruoja nuo ₹4.67M iki ₹6.62M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Prime Focus Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹5.3M - ₹6.28M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Prime Focus Technologies?

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinerijos vadovas at Prime Focus Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹6,624,621. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prime Focus Technologies for the Programinės įrangos inžinerijos vadovas role in India is ₹4,666,037.

