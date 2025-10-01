Bendrovių katalogas
Premise
Premise Duomenų mokslininkas Atlyginimai Northern Virginia Washington DC vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Northern Virginia Washington DC paketo suma Premise įmonėje yra $120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Premise bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Iš viso per metus
$120K
Lygis
-
Bazinis
$120K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Premise?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslininkas at Premise in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premise for the Duomenų mokslininkas role in Northern Virginia Washington DC is $120,000.

