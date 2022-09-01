Bendrovių katalogas
Precision Castparts
Precision Castparts Atlyginimai

Precision Castparts atlyginimas svyruoja nuo $72,471 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $196,980 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Precision Castparts. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Mechanikos inžinierius
Median $103K
Buhalteris
$72.5K
Duomenų mokslininkas
$197K

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Precision Castparts è Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $196,980. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Precision Castparts è $103,000.

