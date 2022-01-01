Bendrovių katalogas
Praetorian
Praetorian Atlyginimai

Praetorian atlyginimas svyruoja nuo $122,000 bendros metinės kompensacijos Kibernetinio saugumo analitikas žemiausiame taške iki $175,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Praetorian. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/17/2025

$160K

Kibernetinio saugumo analitikas
Median $122K
Programinės įrangos inžinierius
Median $175K
Žmogiškieji ištekliai
$129K

DUK

The highest paying role reported at Praetorian is Programinės įrangos inžinierius with a yearly total compensation of $175,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Praetorian is $129,350.

