Positive Technologies Atlyginimai

Positive Technologies atlyginimas svyruoja nuo $11,993 bendros metinės kompensacijos Cybersecurity Analyst žemiausiame taške iki $74,020 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Positive Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $38.3K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Žmogiškieji ištekliai
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$74K
Sprendimų architektas
$52.5K
Techninis rašytojas
$23.2K
DUK

Didžiausią atlyginimą Positive Technologies gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $74,020. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Positive Technologies yra $45,379.

