Bendrovių katalogas
Policybazaar
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Policybazaar Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India Policybazaar įmonėje svyruoja nuo ₹6.11M iki ₹8.55M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Policybazaar bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹6.61M - ₹7.69M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹6.11M₹6.61M₹7.69M₹8.55M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinerijos vadovas pateikimų įmonėje Policybazaar kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

₹13.96M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Policybazaar?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Policybazaar in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹8,547,103. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Policybazaar Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹6,105,074.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Policybazaar

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Apple
  • Flipkart
  • Databricks
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai