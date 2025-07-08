Bendrovių katalogas
Policy Expert Atlyginimai

Policy Expert vidutinis atlyginimas yra $63,136 Programinės įrangos inžinierius . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Policy Expert. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/27/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $63.1K
DUK

Didžiausią atlyginimą Policy Expert gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $63,136. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Policy Expert yra $63,136.

