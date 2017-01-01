Naršyti pagal skirtingus pareigybių pavadinimus
PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.
Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau →
Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.
Rekomenduojami darbai
Susijusios bendrovės
Kiti ištekliai