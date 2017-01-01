Bendrovių katalogas
PLR Projects
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie PLR Projects, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.

    http://www.plrprojects.com
    Svetainė
    1980
    Įkūrimo metai
    840
    Darbuotojų skaičius
    $100M-$250M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų PLR Projects

    Susijusios bendrovės

    • Tesla
    • Apple
    • Pinterest
    • Intuit
    • Lyft
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai