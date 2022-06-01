Bendrovių katalogas
Plivo
Plivo Atlyginimai

Plivo atlyginimas svyruoja nuo $5,951 bendros metinės kompensacijos Information Technologist (IT) žemiausiame taške iki $76,988 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Plivo. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $29.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Produkto vadovas
$77K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$61.7K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Plivo kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Plivo gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $76,988. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Plivo yra $29,302.

