Playtech Atlyginimai

Playtech atlyginimas svyruoja nuo $16,444 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $180,900 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Playtech. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $59.8K

Backend programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$63.3K
Klientų aptarnavimas
$16.4K

Duomenų mokslininkas
$44.4K
Žmogiškieji ištekliai
$71.3K
Produkto dizaino vadovas
$61.1K
Produkto vadovas
$36.1K
Projektų vadovas
$48.6K
Personalo specialistas
$30.7K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$75.4K
Sprendimų architektas
$181K
Techninių programų vadovas
$37.9K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

A legmagasabban fizető pozíció a Playtech cégnél: Sprendimų architektas at the Common Range Average level évi $180,900 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Playtech cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $54,201.

