PLAYSTUDIOS Atlyginimai

PLAYSTUDIOS atlyginimas svyruoja nuo $10,251 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $160,928 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų PLAYSTUDIOS. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $113K
Rinkodara
$103K
Produkto vadovas
$161K

Programų vadovas
$90.5K
Projektų vadovas
$39.4K
Personalo specialistas
$10.3K
DUK

The highest paying role reported at PLAYSTUDIOS is Produkto vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,928. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PLAYSTUDIOS is $96,480.

