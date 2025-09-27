Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Spain Playrix įmonėje svyruoja nuo €136K iki €194K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Playrix bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
