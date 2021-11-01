Bendrovių katalogas
Playrix
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Playrix Atlyginimai

Playrix atlyginimas svyruoja nuo $41,790 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $102,977 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Playrix. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $59.2K

Backend programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Vaizdo žaidimų programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$79.6K
Duomenų analitikas
$95.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Duomenų mokslininkas
$90.5K
Finansų analitikas
Median $80.5K
Žmogiškieji ištekliai
$61.5K
Produkto dizaineris
$41.8K
Produkto vadovas
$43.4K
Personalo specialistas
$45.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$103K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Playrix gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $102,977. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Playrix yra $70,546.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Playrix

Susijusios bendrovės

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai