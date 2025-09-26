Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United States Plastic Omnium įmonėje svyruoja nuo $64.8K iki $92K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Plastic Omnium bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!