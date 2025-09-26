Bendrovių katalogas
Plastic Omnium Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United States Plastic Omnium įmonėje svyruoja nuo $64.8K iki $92K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Plastic Omnium bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$73.6K - $87.2K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$64.8K$73.6K$87.2K$92K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Plastic Omnium?

