Piano
Piano Atlyginimai

Piano atlyginimas svyruoja nuo $72,360 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $158,893 Pardavimų inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Piano. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Produkto dizaineris
$85.9K
Produkto vadovas
$104K
Pardavimai
$74.8K

Pardavimų inžinierius
$159K
Programinės įrangos inžinierius
$72.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Piano gauna Pardavimų inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $158,893. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Piano yra $85,876.

