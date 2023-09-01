Bendrovių katalogas
Performics
Performics Atlyginimai

Performics atlyginimas svyruoja nuo $6,848 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $122,113 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Performics. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/17/2025

Verslo analitikas
$76.5K
Rinkodara
$6.8K
Rinkodaros operacijos
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Projektų vadovas
$122K
Pardavimai
$30.7K
DUK

Didžiausią atlyginimą Performics gauna Projektų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $122,113. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Performics yra $76,500.

