Bendrovių katalogas
PCCW
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

PCCW Atlyginimai

PCCW atlyginimas svyruoja nuo $28,900 bendros metinės kompensacijos Information Technologist (IT) žemiausiame taške iki $107,535 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų PCCW. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $67.2K

Backend programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Sprendimų architektas
$108K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą PCCW gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $107,535. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija PCCW yra $64,604.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų PCCW

Susijusios bendrovės

  • Apple
  • Square
  • DoorDash
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai