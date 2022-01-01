Bendrovių katalogas
Paytm
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Paytm Atlyginimai

Paytm atlyginimas svyruoja nuo $12,631 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $201,000 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Paytm. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $16.2K
Senior Software Engineer $24.6K
Technical Lead $41.9K
Senior Technical Lead $61.5K
Principal Engineer $96.3K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Produkto vadovas
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Duomenų mokslininkas
Median $45.8K
Verslo analitikas
Median $31.4K
Produkto dizaineris
Median $23.2K
Personalo specialistas
Median $12.6K
Techninių programų vadovas
Median $38.8K
Verslo plėtra
$201K
Duomenų mokslo vadovas
$35.8K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$35.1K
Produkto dizaino vadovas
$30K
Programų vadovas
$42K
Projektų vadovas
$29K
Pardavimai
$55.7K
Kibernetinio saugumo analitikas
$15.1K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

10%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

25%

METAI 4

25%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

Paytm kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 5th-METAI (25.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Paytm kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Paytm gauna Verslo plėtra at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Paytm yra $40,890.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Paytm

Susijusios bendrovės

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai