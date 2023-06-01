Bendrovių katalogas
Paytient
Paytient Atlyginimai

Paytient atlyginimas svyruoja nuo $110,970 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $261,300 Personalo specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Paytient. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Produkto dizaineris
$111K
Projektų vadovas
$174K
Personalo specialistas
$261K

Programinės įrangos inžinierius
$185K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$174K
DUK

Didžiausią atlyginimą Paytient gauna Personalo specialistas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $261,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Paytient yra $174,125.

Kiti ištekliai