PayPay Atlyginimai

PayPay atlyginimas svyruoja nuo $59,779 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $116,063 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų PayPay. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $62.8K

Android inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $88.6K
Duomenų mokslininkas
Median $116K

Produkto dizaineris
$59.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$106K
DUK

Didžiausią atlyginimą PayPay gauna Duomenų mokslininkas su metine bendra kompensacija $116,063. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija PayPay yra $88,610.

