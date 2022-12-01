Bendrovių katalogas
Payoneer
Payoneer Atlyginimai

Payoneer atlyginimas svyruoja nuo $20,913 bendros metinės kompensacijos Žmonių operacijos žemiausiame taške iki $885,550 UX tyrinėtojas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Payoneer. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $115K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $118K
Duomenų analitikas
Median $85K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $179K
Buhalteris
$60.9K
Verslo operacijų vadovas
$78.3K
Verslo plėtra
$184K
Finansų analitikas
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Žmonių operacijos
$20.9K
Produkto dizaineris
$72.4K
Programų vadovas
$120K
Projektų vadovas
$147K
Personalo specialistas
$42.5K
Bendras atlygis
$40.9K
UX tyrinėtojas
$886K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Payoneer gauna UX tyrinėtojas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $885,550. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Payoneer yra $106,605.

