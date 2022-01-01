Bendrovių katalogas
Paymentus
Paymentus Atlyginimai

Paymentus atlyginimas svyruoja nuo $40,211 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $114,918 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Paymentus. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $68.5K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Klientų aptarnavimas
$40.2K
Rinkodara
$108K

Produkto vadovas
$115K
Sprendimų architektas
$108K
DUK

Didžiausią atlyginimą Paymentus gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $114,918. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Paymentus yra $107,856.

