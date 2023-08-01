Bendrovių katalogas
PASQAL
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

PASQAL Atlyginimai

PASQAL vidutinis atlyginimas yra $63,475 Programinės įrangos inžinierius . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų PASQAL. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $63.5K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą PASQAL gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $63,475. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija PASQAL yra $63,475.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų PASQAL

Susijusios bendrovės

  • Snap
  • Netflix
  • Apple
  • Databricks
  • Google
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pasqal/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.