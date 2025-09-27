Bendrovių katalogas
Parker Hannifin
Parker Hannifin Aviacijos ir kosmoso inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Aviacijos ir kosmoso inžinierius bendra kompensacija in United States Parker Hannifin įmonėje svyruoja nuo $91.3K iki $133K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Parker Hannifin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$104K - $120K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$91.3K$104K$120K$133K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Parker Hannifin?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Aviacijos ir kosmoso inžinierius pozicijai Parker Hannifin in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $132,536. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Parker Hannifin Aviacijos ir kosmoso inžinierius pozicijai in United States yra $91,328.

