Parker Hannifin Atlyginimai

Parker Hannifin atlyginimas svyruoja nuo $58,808 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $236,175 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Parker Hannifin. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $98.3K
Mechanikos inžinierius
Median $84K
Aviacijos ir kosmoso inžinierius
$112K

Duomenų analitikas
$79.6K
Duomenų mokslininkas
$236K
Techninės įrangos inžinierius
$138K
Žmogiškieji ištekliai
$134K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$80.4K
Medžiagotyros inžinierius
$115K
Produkto dizaineris
$152K
Produkto vadovas
$147K
Programų vadovas
$118K
Projektų vadovas
$77.4K
Pardavimai
$58.8K
DUK

Didžiausią atlyginimą Parker Hannifin gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $236,175. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Parker Hannifin yra $113,676.

