Parity Technologies Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Germany Parity Technologies įmonėje svyruoja nuo €63.8K iki €91.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Parity Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€73.2K - €85.6K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€63.8K€73.2K€85.6K€91.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Parity Technologies in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €91,085. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Parity Technologies Produkto dizaineris pozicijai in Germany yra €63,837.

